أعراض شلل العصب السابع وطرق علاجه

كتبت فاطمة خليل

العصب السابع يحمل الألياف العصبية التى تتحكم فى حركة الوجه وتعبيره، يحمل هذا العصب أيضًا الأعصاب التى تشارك فى التذوق إلى الجزء الأمامى من اللسان وتنتج الدموع (الغدة الدمعية) لها فروع صغيرة تشارك فى تخفيف حساسيتنا لحجم الضوضاء (عضلة الركابى)، والعديد من العضلات الأخرى غير المشاركة فى تعابير الوجه الروتينية، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض شلل العصب السابع وطرق علاجها بحسب موقع "topdoctors".



ما هو العصب السابع؟

يتحكم العصب الوجهى السابع فى العضلات الموجودة على جانبى الوجه، ما يسمح لنا بالابتسام والغمز والبكاء والتجهم وإظهار العديد من تعابير الوجه الأخرى.

يساعدنا العصب الوجهى أيضًا على التحكم فى حركات وجهنا عند الأكل والشرب والتحدث.

وهناك نوعان من أعصاب الوجه واحد على كل جانب من الوجه ينتقل حول الأذن الوسطى، ويخرج من قاعدة الجمجمة ويتفرع من الغدة النكافية وتسمح هذه الفروع بوظيفة الحركة لجميع عضلات الوجه المختلفة.



ما هى بعض الحالات الشائعة التى تؤثر على العصب السابع؟ يمكن أن ينتج تلف العصب السابع عن:

- الصدمة أو الإصابة (مثل الكسور أو إصابات الوجه أو الأذن أو الصدمة الجراحية)

- أورام قاعدة الجمجمة

- العدوى (مثل مرض لايم ومتلازمة رامزى هانت)

- السموم (إدمان الكحول)

- السكتة الدماغية والحالات العصبية الأخرى

- شلل الوجه النصفى (التهاب العصب الوجهى)

- التهاب العصب الثالث



ما هى أعراض الحالات التى تصيب العصب السابع؟ يمكن أن تؤدى اضطرابات عصب الوجه إلى الأعراض التالية:

- تدلى الوجه

- شلل فى الوجه

- عضلات الوجه الضعيفة

- تشنجات فى الوجه

- إفراط فى إفراز اللعاب

- عيون جافة

- تغيرات فى التذوق

تعتمد الأعراض على شدة الضرر الذى يلحق بالعصب الوجهى.



كيف يمكن تشخيص أسباب اضطرابات العصب الوجهى؟ إذا كان المريض يعانى من أعراض تلف العصب الوجهى، فسيتم إجراء اختبارات لتحديد السبب الأساسى، بحيث يمكن إعطاء العلاج الصحيح.

يمكن استخدام الاختبارات التالية..

- اختبار التوازن

- اختبار السمع (للتحقق من صحة العصب السمعى)

- اختبار المذاق

- اختبار إفراز اللعاب

- الأشعة (التصوير المقطعي المحوسب ، الموجات فوق الصوتية ، التصوير بالرنين المغناطيسي)

- اختبارات تحفيز العصب الكهربائى



كيف يمكن علاج مشاكل العصب السابع؟ اعتمادًا على السبب، فيما يلي علاجات محتملة لأعراض اضطرابات عصب الوجه..

- قطرات للحفاظ على رطوبة العينين

- إصلاح الأعصاب

- نقل العضلات

- جراحة الجفن لإعادة الجفون

- إزالة الأورام التى قد تسبب أعراض الأعصاب