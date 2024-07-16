بعد إعلان محمد فؤاد الإصابه به.. كل ما تريد معرفته عن العصب السابع

كتبت مروة محمود الياس

أعلن الفنان محمد فؤاد منذ أيام عن إصابته بالعصب السابع، بعد ظهوره في خطوبة ابنته مؤخرا، موضحا أنه خضع منذ فترة للكثيرمن الفحوصات التي أكدت على اصابته بالمرض، ما جعل الأطباء يطلبون منه الراحة التامة.

العصب السابع هو ذلك العصب الذى يتحكم في تعبيرات وجهنا، إذا ما تأثر هذا العصب الهام كان له تأثير شديد على كل تعبيراتنا وحواسنا واستخداماتها، ووفقا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلث" الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فهو العصب الذى قد يسبب تضرره اعراضا مرضية كثيرة ظاهرة على المريض.

مضاعفات العصب السابع



أشار التقرير إلى أن اى تلف في هذا العصب لأى سبب قد يسبب بعض التلف فيه، وهو ما يؤثر بالسلب على حركة الوجه، وقد يؤدى إلى حدوث شلل جزئى أو نصفى أو كامل في أماكن بعينها من الوجه، وقد يتسبب التضرر الدائم له بضعف دائم لعضلات لوجه، وقد تقل الأعراض تدريجيا، قد تكون المضاعفات لهذا الالتهاب حادة، مثل الإصابة بتلف ملتحمة العين، فضلا عن تأثر قدرة الشخص على الرمش بالعين

أسباب العصب السابع



وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر في موقع topdoctors أن هناك الكثير من العوامل والمسببات للعصب السابع، والتي تساهم في التهابه وتضرره مثل:

السكتات الدماغية

التهابات العصب الوجهى

السموم التي تدخل الجسم

الصدمات او الإصابات في الوجه والأذن على سبيل المثال

العدوى المختلفة

بعض الأورام والسرطانات في الجمجمة

أعراض العصب السابع



وتعد الأعراض والعلامات لهذا الالتهاب والتضرر ظاهرة وواضحة على المريض في شكل :

ترهل الوجه بشدة

سلل في بعض الحالات في الوجه

صعف شديد في عضلات الوجه

تشنجات واضحة على التعبيرات

العيون تصبح جافة

يصبح اللعاب كثير عن المعتاد



وأوضح التقرير أن علاج العصب السابع يكون بعلاج المسبب، مثل الأدوية لتخفيف الأعراض، وترطيب العين في حالة الجفاف، إزالة السرطان أو الورم إن وجد، اجراء عمليات بالجفون في بعض الحالات، علاج العضلات والأعصاب.