اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 12:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انهيارات أرضية واضطرابات مرورية بسبب الأمطار الغزيرة بشمال غرب الصين

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:40 ص
انهيارات أرضية واضطرابات مرورية بسبب الأمطار الغزيرة بشمال غرب الصين أمطار غزيرة ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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تسببت الأمطار الغزيرة فى مدينة باوجى بمقاطعة شنشى بشمال غربى الصين بانهيارات أرضية، مما أدى إلى اضطرابات مرورية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء، عن بيان السلطات المحلية قوله "توقفت حركة المرور على أجزاء من طريقين عامين وطريق سريع في المدينة بعد وجود تدفقات طينية على جوانب الطرق، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن".

وأضافت أن متوسط هطول الأمطار في المدينة بلغ 67.4 ملم، وبلغ أقصى منسوب لها 209 ملم، كما قامت المقاطعة بتنشيط استجابة الطوارئ من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات في الساعة 7 صباح اليوم، وأصدرت المدينة إنذارا لمواجهة الفيضانات المفاجئة في الساعة 8 مساء أمس الثلاثاء.







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