الأرصاد: السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة فى الظل

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، مصحوبة بـ كتل هوائية شديدة الحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس، لتسجل العظمى في القاهرة 38 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، والتي بدورها تزيد من الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة بنحو 2- 4 درجات.

توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأسبوع المقبل، مشيرة الى السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث تسجل العظمي على القاهرة 39 درجة في الظل.

ونوهت، إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع وجود اعتدال في سرعات الرياح لتصبح فترات الليل مائلة للحرارة رطبة على أغلب محافظات الجمهورية.