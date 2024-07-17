اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة فى الظل

الأربعاء، 17 يوليو 2024 11:00 ص
الأرصاد: السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة فى الظل ارتفاع درجات الحرارة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، مصحوبة بـ كتل هوائية شديدة الحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس، لتسجل العظمى في القاهرة 38 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، والتي بدورها تزيد من الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة بنحو 2- 4 درجات.

توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأسبوع المقبل، مشيرة الى السبت ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث تسجل العظمي على القاهرة 39 درجة في الظل.

ونوهت، إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع وجود اعتدال في سرعات الرياح لتصبح فترات الليل مائلة للحرارة رطبة على أغلب محافظات الجمهورية.







الأرصاد

الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة

طقس اليوم

درجة الحرارة اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس الان

الارصاد الجوية

الارصاد اليوم

الارصاد الجويه

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة القاهرة

درجات الحرارة في مصر

طقس اليوم القاهرة

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس اليوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة