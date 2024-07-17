ارتفاع ملحوظ فى أسعار الذهب الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 3305 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 ارتفاع ملحوظ عند المقارنة بحركة الذهب في السوق أمس، لتشهد جميع الأعيرة الذهب المتداولة في الأسواق ارتفاعا ملحوظا، كما فتحت أسعار الذهب في مصر تداولات الأسبوع على تحرك طفيف.

ونقدم لكم خلال السطور التالية تطورات حركة الذهب في السوق المصري لجمع الأعيرة الرئيسية التي عليها طلب كبير في سوق الذهب بمصر، مصحوباً بتحليل مبسط لسوق الذهب في مصر وتوقعات أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024



ارتفع سعر الذهب في مصر بعد عدة تغيرات واضحة على مدار تعاملات هذا الأسبوع، لكن مع بدء التداول على الذهب في مصر اليوم الأربعاء، فإن الأسعار تشهد ارتفاع ملحوظ في مصر.

أسعار الذهب عيار 24



الذهب عيار 24 في مصر ليس عليه طلب كبير خلال هذه الأيام خاصة أن أسعار الذهب عيار 24 مرتفعة نسبيًا حاليًا، وسجل الذهب عيار 24 في مصر خلال تداولات اليوم 3777 جنيها بدون إضافة رسوم أو مصنعية أو تكاليف إضافية.

أسعار الذهب عيار 21





أسعار الذهب في مصر اليوم لعيار 21 تشهد ارتفاع ملحوظ، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر رواجاً في السوق المصري خلال الفترة الحاليًا، فهو يعبر عن الشريحة الاجتماعية الأكثر استهلاكاً للذهب في مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 21 خلال تداولات اليوم 3305 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 18



سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 ارتفاع ملحوظ وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية وبلغ سعر عيار 18 وقت نشر هذه السطور 2833 جنيها للجرام.

توقعات سعر الذهب في مصر



ارتفع سعر الذهب في مصر بالنسبة لعيار 21 يوم أمس ليصل إلى مستوى المقاومة 3300 جنيه للجرام ونجح في تجاوز هذا المستوى لتظل التداولات فوق هذا المستوى حتى بداية جلسة اليوم ، وهذا السعر مستمر في تداولات اليوم اليوم، وفي حالة نجاح الذهب في السوق المصري في الاستمرار فوق هذا المستوى فقد نشهد قفزة للذهب في مصر عند 3350 جنيها لعيار 21.