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ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 3310 جنيهات

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:26 م
ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 3310 جنيهات الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر في التعاملات المسائية، بحوالي 40 جنيها وفق الأسعار الرسمية في سوق الصاغة بسبب الصعود العالمي لسعر الأوقية إلي 2460 دولار، وهو أعلي سعر تاريخي للذهب في البورصة العالمية

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3783 جنيها.

عيار 21 يسجل 3310 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2837 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26480 جنيها.

 

الذهب في مصر


و تسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.


وصلت قيمة الذهب الذي تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار جنيه، بينما وصلت كمية الذهب التي تسلمها البنك المركزي من الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 330 كيلو من الذهب وبلغت كمية الذهب المسلمة خلال العام الماضي بأكمله إلى  720 كيلو.

 







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