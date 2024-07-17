البورصة تنقل شركة برايم للسوق غير النشط..وتغرم العربية لحليج الأقطان 20 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على الشركة العربية لحليج الأقطان 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، نقل إدراج تداول أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، من السوق الأكثر نشاط إلى السوق غير النشط اعتبارًا من بداية جلسة تداول 18 يوليو، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، الموافقة على قيد شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزع على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "أغذية ومشروبات وتبغ" اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو.

وألزمت اللجنة كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة.