اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين

الأربعاء، 17 يوليو 2024 09:55 م
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين مظاهرات في تل أبيب
إبراهيم حسان

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب، لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين قبل سفره إلى واشنطن، وفقا نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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