لا تنسوا غزة.. "الأزهر للفتوى" يصدر بيان من 10 نقاط بعد مرور 285 يومًا على العدوان

كتب لؤى على

أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بيانا تضمن 10 نقاط، وذلك عقب مرور 285 يومًا علي العدوان الإسرائيلى علي قطاع غزة، جاء فيه:

▪️ بعد 285 يومًا من العدوان على فلسطين وغزة، وبعد محاصرة وتهجير وتشريد أكثر من مليوني إنسان داخل سجن مفتوح، ومنع كافة سبل الحياة عنهم، حتى ماتوا جوعًا وعطشًا ومرضًا، وقصفهم بآلاف الأطنان من المتفجرات التي لم يسبق استخدامها في قتل الأبرياء على مر التاريخ، وسقوط أكثر من 300 ألف فلسـطيني بين قتيل وجريح ومفقود، دون اكتراث بالقوانين والمواثيق الدولية والأُممية، وفي تحدٍّ وقِحٍ للقيم الأخلاقية والإنسانية؛ لم يزل العالم متخاذلًا عن إغاثة ونصرة هذا الشعب المظلوم المكلوم، ولا ندري إلى متى هذا السكوت والسقوط؟! وقد صارت الدماء أنهارًا، والأشلاء جبالًا، والمشردون مئات الألوف.

▪️ يسعى المفسدون في الأرض -في محاولات بائسة- إلى إعلان نصر مكذوب أمام مؤيديهم من الفاشيين السّاديين بعد هزيمتهم وخيبتهم، بارتكاب أكبر الإبادات الجماعية والمجازر الوحشية في التاريخ البشري، والتي يعدّ أحد مشاهدها البشعة إطلاق كلاب مفترسة على العجائز من النساء، والأطفال، سيما ذوي الهمم، من أصحاب متلازمة الحب (داون)، على مرأى ومسمع من العالم ومنظماته ممن تزعم رعاية حقوق الإنسان أو الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

▪️ سيلاحق خزي هذه الجرائم كافَّة كلَّ من ارتكبها، أو اشترك فيها، أو دعا إليها، أو أعان عليها، أو رعاها من هذا العالم ذي الوجهين، مهما وضعوا مساحيق الزور والافتراء على وجوههم القبيحة، أو تصايحوا بشعاراتهم الزائفة عن حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة.

▪️ لا يزال شعب فلسـطين الصامد الصابر يحفر بطولاتٍ وأمجادًا في كتب الفخر والعزة بحروف من شرف ونور، بل ويُجرِّع العدو بصبره وثباته واحتسابه ويلات الهزيمة والانكسار التي لن تمحوها جرائمه الجبانة، مهما بشَّعها واستزاد من لعناتها.

▪️ لا ينبغي لأحرار العالم وشرفائه أن يغضوا الطرف عن المجازر العلنية على أرض غـز ة وفلسـطـين الأبية، أو يتناسوا عذابات شعب كامل بأطفاله ونسائه وشيوخه، يفتك بهم إرهاب المُحتَل المُختل، في إبادة جماعية وتصفية عرقية لم يعرف التاريخ الحديث مثلها في الدموية والوحشية واللاإنسانية.

▪️ إن الخطر الذي يواجه الأمة واحدٌ، لا يخصُّ فئة دون أخرى، ولا دولة دون غيرها؛ وعدوها واحد، ينتقصها من أطرافها، ويخطط -يومًا بعد الآخر- لضرب القلب بعد قصِّ الأجنحة، ويبطش ويعربد قريبا منّا، وبعيدًا عنّا، ولا يزيده الصمت إلا طغيانًا وعُتوًا وتنكيلًا بالمستضعفين، والله أشد بأسًا وأشد تنكيلًا.

▪️ من أقل حقوق إخوتنا في فلسـطين علينا ألا ننشغل عنهم بلهوٍ أو هزل، وأن نذكرهم مع كل نعمة نَعِمنا بها وحُرموا منها، وألا تفارق أعيننا مشاهد ألمهم، ولا أسماعنا أنَّاتهم وصرخاتهم، وألا نستهين بدعوة طيبة أو كلمة دعم صادقة.

▪️ لا تزال معركة نشرِ وعي فكري صحيحٍ هي كبرى المعارك حول هذه القضية في عالم يموج بالأكاذيب والأباطيل، وتشتهر فيه سرديات مُضلِّلة تملؤها الفِرى والإجتزاءات والادعاءات، ولا ينبغي أن يشغلنا شاغل عن متابعة ما يجري على الساحة الفلسـطـينية والتفاعل معه بما يدعم قضيتنا في الواقع الحقيقي والإلكتروني.

▪️ تحية إكبار لمواقف الأحرار الذين أبطلوا خطط هذا العدو الخسيس لتهجير الشعب الفلسـطـيني من أرضه وتصفية هذه القضية العادلة، وساءلوه كمجرم حرب ماثلٍ بين يدي العدالة، وتحية إكبار لشعب فلسطـين الذي لم يزل صامدًا أمام هذا العدو المُتعجرف في ميدان الشَّرف والكرامة.

▪️ سيأذن مَن يَحكُم -لا مُعقِّب لحكُمِه- أن يبعث على هؤلاء المجرمين، عبادًا أولي بأسٍ شديد يمحونهم؛ ليصبحوا أثرًا بعد عين، ولن يبقى لهم في التاريخ إلا أثر -لو بقي لهم- على سبيل العِبرة والعظة، وصدقَ الحق سبحانه إذ قال: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 104]