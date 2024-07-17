روسيا: إحصائيات ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مروعة

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء إن ما يقرب من 40 ألف مدني فلسطيني استشهدوا وأصيب نحو 90 ألف آخرين خلال أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ووصف هذه الإحصائيات بالمروعة، ووصف القطاع بأنه "أصبح في حالة خراب".



وأضاف الوزير الروسي -في كلمة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي تشنها إسرائيل مع حلفائها الأمريكيين أسفرت عن إحصائيات مروعة من الضحايا والدمار"، لافتاً إلى أنه "في غضون 300 يوم، دعنا نقول 10 أشهر - هناك 40 ألف فلسطيني مسالم قتلوا ونحو 90 ألف جريح، وغالبيتهم من النساء والأطفال".



وتابع الوزير الروسي، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "هذا ضعف عدد الضحايا المدنيين على جانبي الصراع في جنوب غرب أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية". وشدد لافروف على أن قطاع غزة اليوم "أصبح في حالة خراب، في حين لا يوجد وصول آمن ومستدام إلى جميع المتضررين والمحتاجين".



وقال لافروف "اليوم، أصبح قطاع غزة في حالة خراب، حيث دمرت المساكن والمدارس والمستشفيات تقريبًا، في حين تم تعطيل البنية التحتية المدنية الحيوية"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يعاني من أوبئة الأمراض المعدية والمجاعة الجماعية وظهرت هناك كارثة إنسانية حقيقية".