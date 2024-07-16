وزيرة البيئة تفتتح معرض التراث والحرف اليدوية بختام مشروع دمج صون التنوع البيولوحى فى السياحة

كتبت منال العيسوى

افتتحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حفل ختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، من قلب بحيرة القاهرة بحديقة الفسطاط ، والذى تم تنفيذه من قبل جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتمويل من مرفق البيئة العالمى .

وأكدت وزيرة البيئة ان المشروع يحمل ثلاث رسايل هامة اولها انه لا توجد تنمية بدون الحفاظ على البيئة، ولا توجد سياحة بدون حفاظ على البيئة، والرسالة الاهم هى الحفاظ على تاريخ سكان المحميات الطبيعية باعتبارهم الحراس الحقيقين للطبيعة، وان كافة الإنجازات للمشروع على المستوى الوطنى بما يدعم رؤية مصر 2030 .

كما افتتحت وزيرة البيئة خلال الاحتفال معرض المأكولات والمشروبات والعروض الفلكلورية، ومعرض للحرف اليدوية بصنع المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على التراث الطبيعى والثقافى.



جدير بالذكر ان مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة ساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأهمية.



افتتاح بحيرة القاهرة



المعروضات خلال افتتاح البحيرة



بحيرة القاهرة 2



جانب من افتتاح بحيرة القاهرة



جانب من البحيرة



مشغولات بمعرض افتتاح البحيرة