اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

من قلب بحيرة القاهرة الاحتفال بمشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر ..صور

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:57 م
من قلب بحيرة القاهرة الاحتفال بمشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر ..صور بحيرة القاهرة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل وزارة البيئة اليوم الثلاثاء بختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، من قلب بحيرة القاهرة بحديقة الفسطاط، والذى تم تنفيذه من قبل جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتمويل من مرفق البيئة العالمى .

وسيتم خلال الاحتفال عرض كافة الإنجازات للمشروع على المستوى الوطنى بما يدعم رؤية مصر 2030 ، كما سيتم على هامش الاحتفال تقديم ماكولات ومشروبات وعروض فلكلورية ومعرض للحرف اليدوية بصنع المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على التراث الطبيعى والثقافى.

 


جدير بالذكر ان مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة ساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأهمية.

افتتاح بحيرة القاهرة
افتتاح بحيرة القاهرة

 

المشاركين فى افتتاح بحيرة القاهرة
المشاركين فى افتتاح بحيرة القاهرة

 

المعروضات خلال افتتاح البحيرة
المعروضات خلال افتتاح البحيرة

 

بحيرة القاهرة 2
بحيرة القاهرة 2

 

بحيرة القاهرة
بحيرة القاهرة

 

جانب من افتتاح بحيرة القاهرة
جانب من افتتاح بحيرة القاهرة

 

جانب من البحيرة
جانب من البحيرة

 

مشغولات بمعرض افتتاح البحيرة
مشغولات بمعرض افتتاح البحيرة

 

معرض على هامش افتتاح بحيرة
معرض على هامش افتتاح بحيرة

 







البيئة

التنوع البيولوجى الفلكلور المصرى

المحميات الطبيعية

الحرف اليدوية

السياحة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة