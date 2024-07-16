من قلب بحيرة القاهرة الاحتفال بمشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر ..صور

كتبت منال العيسوى

تحتفل وزارة البيئة اليوم الثلاثاء بختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، من قلب بحيرة القاهرة بحديقة الفسطاط، والذى تم تنفيذه من قبل جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتمويل من مرفق البيئة العالمى .

وسيتم خلال الاحتفال عرض كافة الإنجازات للمشروع على المستوى الوطنى بما يدعم رؤية مصر 2030 ، كما سيتم على هامش الاحتفال تقديم ماكولات ومشروبات وعروض فلكلورية ومعرض للحرف اليدوية بصنع المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على التراث الطبيعى والثقافى.



جدير بالذكر ان مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة ساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأهمية.



افتتاح بحيرة القاهرة



المشاركين فى افتتاح بحيرة القاهرة



المعروضات خلال افتتاح البحيرة



بحيرة القاهرة 2



بحيرة القاهرة



جانب من افتتاح بحيرة القاهرة



جانب من البحيرة



مشغولات بمعرض افتتاح البحيرة