هل يطبق نظام حضور الطلاب 3 أيام بالعام الدراسى 2025؟ وزارة التعليم تجيب

محمود طه حسين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صحة الأنباء المتداولة حول تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام فى الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد، موضحة أن مصدر هذا المنشور المتداول أحد الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تصدر من الوزارة أى تصريحات بهذا الشأن.

وعن بداية العام الدراسى 2025، قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه لم يتم تحديد موعد بداية العام الدراسى 2025، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد بدء العام الدراسى 2025 خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الدراسة يتم تحديد موعد انطلاقها بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم.