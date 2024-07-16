وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

كتب محمود طه حسين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ولم تصدر أى تصريحات سابقة فى هذا الشأن.



بدء العام الدراسي الجديد



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام فى الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد، موضحة أن مصدر هذا المنشور المتداول على إحدى الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تصدر من الوزارة أى تصريحات بهذا الشأن.



تطبيق نظام حضور الطلاب

وعقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ استكمالًا للقاء الذي تم الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة أهم المقترحات والحلول التي تم تقديمها من المديريات الثلاثة لـ مواجهة تحدي الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين قبل بداية العام الدراسى 2024/ 2025.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة فى الوقت الحالى لوضع حلول عاجلة لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، والتى لن يتم حلها إلا بالتعاون مع جميع العاملين بالمنظومة.

وشهد اللقاء نقاشا حول المقترحات والحلول المقدمة من المديريات التعليمية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة، كما تم استعراض العديد من الأفكار والتي من شأنها التغلب على التحديات المستهدف مواجهتها بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.