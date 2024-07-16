ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة على متنها 35888 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20916 طن تشمل : 1000 طن يوريا و 1500 طن ملح معبأ و 1950 طن مولاس و 1510 طن كسب فول صويا و 7113 طن كلينكر و 3345 طن رمل و 2489 طن علف بنجر و 2009 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35888 طن تشمل : 1601 طن زيت و 9213 طن قمح و 2270 طن ابلاكاش و 1801 طن خشب زان و 12570 حديد و 4113 طن خردة و 4320 طن سكر .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 904 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2424 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52107 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138074 طنًا .



كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6171 طن قمح متجهين إلى شبرا و طنطا و صوامع كوم أبو راضي و بنى سويف و القليوبية ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5879 حركة .