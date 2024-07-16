مواصفة أسئلة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان غدا الأربعاء

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023-2024، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية غدا الأربعاء، موضحة أن عدد الأسئلة المقالية لامتحان الفلسفة والمنطق: سؤالين وكل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد لامتحان الفلسفة والمنطق 32 سؤالا بدرجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين، حيث أن إجمالى عدد أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق الثانوية العامة 46 سؤالا.

وأوضحت أن الدرجة الكلية للأسئلة المقالية بامتحان الفلسفة والمنطق: 4 درجات والدرجة الكلية لأسئلة الموضوعية لمادة الفلسفة والمنطق: 56 درجة، ويتم الإجابة عن الأسئلة فى 3 ساعات

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

وشددت الوزارة على أن أسئلة وكراسات الامتحان مؤمنة بالكامل حفاظا على سريتها.