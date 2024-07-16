اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 04:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محطة مياه الفقاعى بمركز ببا بطاقة 8600 متر ضمن المرحلة الأولى لـ حياة كريمة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 01:00 ص
محطة مياه الفقاعى بمركز ببا بطاقة 8600 متر ضمن المرحلة الأولى لـ حياة كريمة جانب من المتابعة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية الفقاعى تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف لـ اليوم السابع، انتظام أعمال مشروع إنشاء مأخذ ومحطة مياه الفقاعي 8600 متر مكعب يوم بمركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة.

وأضافت المهندسة دينا عمر أنه تفقدت أعمال تطوير المحط بمرافقة المهندسين رئيس قطاع المشروعات ومدير عام المشروعات بالشركة واستشاري المشروع، ضمن أعمال المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة.

وأشارت المهندسة دينا عمر إلى أن تلك العمال في إطار اهتمام الشركة المستمر والدائم بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية و المبادرات الرئاسية وخاصة مشروعات حياه كريمة، والتي تهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

 







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