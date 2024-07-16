محطة مياه الفقاعى بمركز ببا بطاقة 8600 متر ضمن المرحلة الأولى لـ حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية الفقاعى تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف لـ اليوم السابع، انتظام أعمال مشروع إنشاء مأخذ ومحطة مياه الفقاعي 8600 متر مكعب يوم بمركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة.

وأضافت المهندسة دينا عمر أنه تفقدت أعمال تطوير المحط بمرافقة المهندسين رئيس قطاع المشروعات ومدير عام المشروعات بالشركة واستشاري المشروع، ضمن أعمال المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة.

وأشارت المهندسة دينا عمر إلى أن تلك العمال في إطار اهتمام الشركة المستمر والدائم بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية و المبادرات الرئاسية وخاصة مشروعات حياه كريمة، والتي تهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.