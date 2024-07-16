محافظ كفر الشيخ يتفقد ‏المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ويتابع منظومة التصالح

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمدينة سيدي غازي، وذلك للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الزيارة، استمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مسؤولي المركز التكنولوجي حول طبيعة العمل وكيفية تقديم طلبات التصالح وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتكاملة التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد، كما استمع أيضًا إلى احتياجات ومطالب المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ بسرعة إنهاء وفحص طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المركز التكنولوجي في تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين وتوفير الوقت والجهد وسرعة انجاز المعاملات والخدمات، مكلفًا بالحفاظ علي نظافة المركز التكنولوجي.

قال محافظ كفرالشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا من المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت فى السابع من شهر مايو 2024، فى تلقى طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفرالشيخ، كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح فى المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات ، لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وتطلعات واحتياجات المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.