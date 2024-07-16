محافظ جنوب سيناء يشهد حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حفل ختام البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور نائب المحافظ ومدير مديرية الشباب والرياضة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء معرض المشغولات اليدوية والعروض الفنية والتى تمثل التراث السيناوى والذى ينفذه أبناء محافظة جنوب سيناء؛ وفى حواره مع شباب المحافظة، أثنى المحافظ على الجهد المبذول، مؤكدا على أهمية التخصص فى العمل وأن يجيد كل منا عمله المنوط به والموكل إليه (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) وحين يتقن كل منا عمله فى مكانة فإن إجمالى الناتج العام للفريق ثم المؤسسة ثم الدولة سيزداد ويصل إلى معدلات الإنتاج المتميز.



كما أكد على حماية الممتلكات والمرافق العامة، واعتبار المال العام حقا أصيلا للأجيال القادمة يجب الحفاظ عليه وصيانته، مع أهمية توحيد كافة الجهود اتساقا مع أهداف الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتخفيف الاحمال من اجل بناء اقتصاد قوى لمواجهة كافة المتغيرات الاقتصادية الدولية والحفاظ على مقدرات البلاد وثرواتها.



كما أثنى محافظ جنوب سيناء على الرؤية الوطنية للبرنامج نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعى لدى الشباب المصرى بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني، والمشاركة الفاعلة فى صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدى للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة وفقكم الله لخدمة وطنكم الغالى مصر.