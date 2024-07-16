محافظة القاهرة تغير أسماء بعض المدارس.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

وافق المجلس التنفيذى لـ محافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على إطلاق اسم 3 يوليو على الكوبرى الذى يتم تنفيذه على نهر النيل كامتداد لمحور حسب الله الكفراوي.



كما وافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الاعدادية المهنية بنين، ليصبح مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية المهنية بنات بحى الوايلى، واسم مدرسة منشاة جمال عبد الناصر ليصبح مدرسة عثمان بن عفان بحى التبين، واسم مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ليصبح مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية بنين بحى منشاة ناصر.



كما تم إطلاق اسم مدرسة سكة الوايلى ليصبح مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات بحى حدائق القبة كما تم اطلاق اسم طريق سوق السيارات على طريق المحاجر، واطلاق اسم الكاتب الصحفى محمود بكرى على أحد شوارع حى المعصرة.