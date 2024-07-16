محافظ الغربية يجتمع بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

الغربية مصطفى عادل

عقد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اجتماعا مع الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والوفد المرافق له.

وذلك لمناقشة تطوير منظومة النظافة ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz.

واستعراض الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة نبذة مختصرة عن المرحلة الجارية من جانب البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظة؛ حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، واستراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة للنهوض بالمنظومة.

وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة كفريق عمل واحد وكافة الجهات المعنية بالدولة بتفانى وإخلاص للتغلب على مشكلة المخلفات حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة بصورة إيجابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، تقديمه كافه سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.