محافظ الغربية يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصى

الغربية محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم، بجولة مفاجئة بمستشفى محلة مرحوم التخصصى للاطمئنان على سير العمل وصحة المرضى وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بعروس الدلتا.

وقام المحافظ بالمرور على عدد من أقسام المستشفى، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفى، كما التقى بعدد من المرضى وحرص على سؤالهم عن رضاهم عن الخدمة الطبية والصحية.

واستمع المحافظ لى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفى للمستشفى التى تقع على مساحة 7700 متر مربع على 3 طوابق، وتضم عدد 63 سريرا داخليا وعدد 14 سرير استقبال وطوارئ وعدد 21 حضانة وعدد 6 سرير عناية وعدد 3 غرف عمليات، وتشمل أقسام النساء والتوليد والطوارئ والعيادات الخارجية، كما أن المستشفى مزودة بالأشعة المتنقلة والسينية وصالات لجلسات الغسيل الكلوى، وصيدلية وسكن الأطباء، وفيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة فهى تضم 102 طبيب بشرى، و50 صيدلى و16 طبيب أسنان و120 تمريض وطبيب علاج طبيعي.

وأشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ أن المستشفى كانت حلم لابناء القرية وتحقق على أرض الواقع، ويشعر الأهالى بالرضا من الخدمات التى تقدم لهم بالمستشفى .

وأجرى المحافظ حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين، وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لمطالبهم وشدد محافظ الغربية على الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة بمحافظة الغربية والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

وخلال الجولة تابع المحافظ اعمال الرصف الجارية فى الطريق المؤدى للمستشفى موجها بسرعه الانتهاء منه لتيسير حركة دخول وخروج سيارات الاسعاف لتسهيل الحركة المرورية وتسهيلها، وتوفير خدمة طبية للمواطنين التى تتطلب سرعة فى الاستجابة لإنقاذ الأرواح.