محافظ الغربية يتابع رصف شارع عمرو زعفان ويتفقد المستشفى المركزى ببسيون

الغربية - محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم، بجولة مفاجئة بمركز ومدينة بسيون، لمتابعة رصف شارع عمرو زعفان وتفقد مجلس مدينة بسيون والمستشفى المركزي.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف شارع عمر زعفان ببسيون، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع تمهيدا لأعمال الرصف بطول 430 مترا وعرض 20 مترا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مبنى رئاسة مجلس ومدينة بسيون في زيارة مفاجئة، مشددا على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات والاهتمام بنظافة واضاءة المبنى الذي يستقبل المواطنين يوميا.

وحرص المحافظ، على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بسيون، واستمع لبعض المواطنين، ووجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ، أهمية تقديم افضل الخدمات للمواطنين دون تأخير مشدد على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم باهتمام بالغ والتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وتجول المحافظ بشوارع بسيون للتعرف على مستوى النظافة والتأكد من رفع القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وعدم التهاون مع الاشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظة.

واستكمل محافظ الغربية جولاته المفاجئة على المستشفيات، حيث تفقد مستشفى بسيون المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و لمتابعة سير العمل بالمستشفى لتلبية كافة احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى للوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى وحرص المحافظ خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر الجندى من المرضى عن وجود أية احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين بعروس الدلتا.

وشدد محافظ الغربية على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية.