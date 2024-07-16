اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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متظاهرون ضد نتنياهو يغلقون شوارع تل أبيب ويطالبون بوقف النار على غزة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 11:56 ص
متظاهرون ضد نتنياهو يغلقون شوارع تل أبيب ويطالبون بوقف النار على غزة مظاهرات فى تل أبيب - أرشيفية
وكالات

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أغلق متظاهرون، اليوم الثلاثاء، طريقا سريعا في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون " لبعض الوقت، قبل أن تخلي الشرطة الإسرائيلية الشارع من المتظاهرين وتعيد فتحه أمام حركة السير.

وصعد معارضون لحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.







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اسرائيل




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