كيف تعرف إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوى؟

كتبت فاطمة خليل

يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى الرئتين نتيجة لارتفاع ضغط الدم الرئوي، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ارتفاع ضغط الدم الرئوى؟



ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي هو حالة يرتفع فيها ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الرئتين. يُعرف هذا الوعاء الدموي باسم الشريان الرئوي ومن هنا جاء اسم المرض هو ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي.

بشكل عام ، هذا يعني أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية. بسبب المقاومة بسبب ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي ، يعمل القلب بجهد أكبر لدفع الدم عبر الرئتين.ونتيجة لذلك ، تصبح عضلات القلب أكثر ثخانة وضعفًا ، ونتيجة لذلك يمكن أن يحدث قصور في القلب في بعض الأحيان.وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم الرئوي.

ومع ذلك ، يحدث هذا عادةً عندما تكون هناك مشكلة في أمراض القلب أو الرئة ولكن قد تكون هناك عوامل أخرى أيضًا أن الشخص يصاب به مثل مرض الشريان التاجي وتليف الكبد وجلطات في الرئتين وحتى الوراثة تلعب دورًا حاسمًا في تفاقم المرض.

من المهم الحصول على العلاج المناسب ، وإلا فإنه يمكن أن يسبب تأثيرات مضاعفة على الجسم ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل لأعضاء العمل الأخرى في جسم الإنسان.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوى



الأعراض الشائعة التي لوحظت في المرضى الذين يتعاملون مع الهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات هي ضيق التنفس أثناء القيام بالأنشطة العادية أو حتى عندما يكون الجسم في حالة راحة، هناك أعراض أخرى تشمل:

* أن يصبح لون الجلد أزرق أو رماديا

* ألم الصدر

* نوبات إغماء.

* سرعة دقات القلب

- انتفاخ في القدمين

* دوار

* التعب والارهاق

* الشعور بالجوع أقل من المعتاد.

* ألم في الجانب الأيمن العلوي من المعدة

يمكن أن يسبب الهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات أيضًا مضاعفات مثل:

* انخفاض الهيموجلوبين

* عدم انتظام ضربات القلب

* جلطات دموية في الشرايين الرئوية.

* الانصباب التأموري.

أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوى



هناك أسباب متعددة لارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي والتي قد تكون وراثية ، أو مناعة ذاتية ، أو ثانوية لأمراض الرئة الكامنة ، أو الأمراض المعدية.

بعض الأسباب الشائعة هي -

* مرض قلب خلقي

* فيروس العوز المناعي البشري.

* أمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم البابي

* الذئبة

* تصلب الجلد.

* مرض الانسداد الرئوي المزمن

* توقف التنفس أثناء النوم

* مرض الشريان الأورطي والصمام التاجي

* الساركويد

* مرض كلوي

* مرض الغدة الدرقية

* الأورام