طرق طبيعية فى منزلك هتساعدك على التحكم بمستويات السكر بالدم

كتب - حسام الشقويرى

العيش مع نسبة السكر في الدم، سواء كان ارتفاع نسبة السكر في الدم أو نقص السكر في الدم، يمكن أن يكون تحديًا، في حين أن الأدوية وتغييرات نمط الحياة التي يصفها المتخصصون في الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية، يمكن أن تلعب العلاجات المنزلية أيضًا دورًا داعمًا في إدارة مستويات السكر في الدم. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الطرق الفعالة والطبيعية للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة:

1. القرفة

أظهرت القرفة، وهي من التوابل الشائعة في المطبخ، أنها تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم. يمكن أن يكون تضمين القرفة في نظامك الغذائي بسيطًا مثل رشها على دقيق الشوفان أو الزبادي أو إضافتها إلى قهوتك الصباحية.

تشير الدراسات إلى أن استهلاك حوالي 1 إلى 6 جرام من القرفة يوميًا يمكن أن يكون له تأثيرات مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم.

2. خل التفاح

يُعرف خل التفاح بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد تناول 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح المخفف في كوب من الماء قبل الوجبات في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.

وفقًا للدراسات، يعمل خل التفاح على تحسين حساسية الأنسولين ويبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى إطلاق تدريجي للسكر في مجرى الدم.

3. الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وتحسين حساسية الأنسولين. يمكنك نقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها على معدة فارغة في الصباح. يمكن أيضًا إضافة الحلبة إلى الحساء واليخنات والسلطات لتعزيز الصحة بشكل إضافي.

4 - الزنجبيل

الجذر متعدد الاستخدامات الزنجبيل هو عشب قوي آخر يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. إنه يحسن حساسية الأنسولين ويقلل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. يمكنك دمج الزنجبيل في نظامك الغذائي عن طريق شرب شاي الزنجبيل، أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى وجباتك، أو تناول مكملات الزنجبيل.

5 . الثوم

يُعرف الثوم بقدرته على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ويمكن أن يوفر تناول فصوص الثوم النيئة أو دمج الثوم في وجباتك هذه الفوائد. تتوفر أيضًا مكملات الثوم لأولئك الذين يفضلون شكلًا أكثر تركيزًا.

6. التمرين

يعد النشاط البدني المنتظم أحد أكثر الطرق فعالية لإدارة مستويات السكر في الدم. تساعد التمارين الرياضية عضلاتك على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما يقلل من مستويات السكر في الدم.



حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة. يمكن أن يؤدي دمج تمارين تدريب القوة أيضًا إلى تحسين حساسية الأنسولين والتحكم العام في نسبة السكر في الدم. الأفكار النهائية في حين أن هذه العلاجات المنزلية يمكن أن تكون مفيدة في إدارة نسبة السكر في الدم،