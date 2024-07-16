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كبسولة بأهم أسئلة الفلسفة والمنطقة لطلاب الثانوية العامة.. هتقفل الامتحان

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:22 ص
كبسولة بأهم أسئلة الفلسفة والمنطقة لطلاب الثانوية العامة.. هتقفل الامتحان طلاب الثانويه العامة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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مع استمرار سير امتحانات الثانوية العامة، يستعد طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، المقرر أداؤه يوم غد الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات.

ويقدم "اليوم السابع" في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة على منهج مادة الفلسفة والمنطق، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الاستعانة بها في المراجعة النهائية للامتحان، وذلك من إعداد محمد رضوان مدرس الفلسفة والمنطق.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواصفة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مشيرة إلى أن امتحان مادة الفلسفة، يتضمن 46 سؤالًا منها سؤالان مقالى ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة.

وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، مشددة على أهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب على ورقتى البابل شيت والمقالية، إضافة إلى تظليل رقم نموذج الأسئلة فى البابل شيت حتى يضمن الطالب تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة المعد من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

 

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مراجعة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة



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