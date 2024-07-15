هتضمن الدرجة النهائية فى الفلسفة.. أقوى مراجعة لطلاب الثانوية العامة

كتبت – مرام محمد

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وفي هذا الإطار، يقدم تليفزون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، تتضمن أهم أجزاء المنهج وأسئلة استرشادية للامتحانات، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للمادة قبل أداء الامتحان.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

ووفق جدول امتحانات الثانوية العامة، يصل قطار الثانوية محطته الأخيرة لطلاب الشعبة الأدبية بعد امتحان أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، والذي يتكون من 46 سؤالًا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.