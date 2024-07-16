اليوم السابع
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كامل الوزير: المهندسون المصريون هم من حفروا أنفاق قناة السويس وتغلبوا على كل العقبات

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:25 م
كامل الوزير: المهندسون المصريون هم من حفروا أنفاق قناة السويس وتغلبوا على كل العقبات الفريق كامل الوزير
كتب أحمد عبد الرحمن

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تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية الأنفاق أسفل قناة السويس، قائلا إن أمن مصر القومي يبدأ من الشرق، وكان في سيناء الكباري العسكرية وكوبري السلام في القنطرة فقط، بالإضافة إلى معديات هيئة قناة السويس، فكانت هناك "خنقة" أو مشكلة في العبور.

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه اقترح على الرئيس السيسي إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، بواقع 5 أنفاق مرتبطة بالطرق والكباري، وطلب منه الاعتماد على الشركات المصرية وأخذ فرصتها، وشراء الماكينات وإعطاء الثقة لها ومساعدتها.

وتابع: "أنفاق قناة السويس هو مشروع بنية أساسية بامتياز لربط سيناء بالوطن الأم، ومشروع تنموي وتعميري بامتياز في سيناء، وتعاوننا مع شركات استشارية عالمية لتنفيذ أنفاق القناة، والمهندسين المصريين هم من حفروا الأنفاق وتغلبوا على جميع العقبات".







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