طلاب "هندسة طبية حيوية" بجامعة حلوان يطورون نظاما للكشف عن أمراض العين للأطفال

كتب محمد صبحى

طور طلاب قسم هندسة طبية حيوية بكلية الهندسة جامعة حلوان دفعة 2024 نظاما يعمل بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض العين لأطفال المدارس.



قال أحمد مصطفى عواد الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان- أحد المشتركين بالمشروع – إن المشروع عبارة عن تطبيق على الهاتف وموقع للكشف المبكر عن أمراض العين لأطفال المدارس من سن 5 إلى 12 سنة، موضحا أن الهدف من المشروع كان علاج كسل العين والحول.



الفريق المطور لنظام الكشف بجامعة حلوان

وأشار عواد أن سبب الاهتمام بهذين المرضين بالتحديد أن كسل العين من أكثر الأمراض انتشارا ويتم اكتشافه بالصدفة بعد فوات سن العلاج السهل، يتم اُكتشافه بالصدفة أثناء اختبارات التقديم فى الكلية أو النادى، قائلا:" لذلك نحاول اكتشاف هذين المرضين في فترة مبكرة".

وأضاف أنه يتم الاختبار بالاعتماد على 3 مسارات؛ الأول يتمثل في الكشف عن الحول، وإن جاءت النتيجة سلبى أي أن الشخص سليم، يأتى بعدها مرحلة ثانية وهي التأكد من أن العين سليمة، ولا يوجد بها حتى ضعف نظر، فيتم تمرير الطفل على اختبار نظر.



الفريق المطور لنظام الكشف بجامعة حلوان)





أما المسار الثاني، فأردف عواد أنه يتم فيه الكشف عن الحول وإن جاءت النتيجة إيجابى أى أن الشخص لديه حول، يأتى هنا احتمالان؛ أن يكون لديه حول ويستطيع الرؤية بشكل طبيعة، أو أن يكون هناك ضرر بسبب الحول، وللتأكيد يتم أيضا إجراء اختبار نظر. أما المسار الثالث فيتمثل فى اختبار مركزية الإبصار، وهذا الاختبار يعطى مؤشر عن وجود أى مشاكل فى العين سواء كان حول، أو كسل أو ضعف نظر وغيرها، عن طريق توجيه مصدر للضوء وتحديد موقع الانعكاس فى العين وبهذا يتم اختبار الطفل من أى مشاكل العين يعانى وعلاجها فى وقت مبكر.

ضم الفريق المطور لنظام الكشف كل من الطالب أحمد مصطفى عواد، والطالب حسن عمرو حسن، والطالب إبراهيم عبد العاطي إبراهيم، تحت إشراف الدكتورة لميس ناصر.



