سفير فرنسا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر قوية وهناك تقاربا فى مواقف البلدين

كتب سمير حسنى

أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، أن علاقات بلاده مع مصر قوية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وقال شوفالييه، في مقابلة مع قناة النيل للأخبار، اليوم، الثلاثاء، " أشعر بالسعادة لتواجدي في مصر منذ 6 أشهر بهدف تعزيز العلاقات التي تتميز بالقوة على أعلى مستويات الدولة من الجانبين، وكذلك على مستوى الشعبين"، مشيرا إلى عمق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا.

وأكد السفير الفرنسي، أن التعاون بين البلدين يشمل جميع المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية، ولا سيما الأزمة في غزة، مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين المواقف المصرية والفرنسية، مشدداً على العمل الوثيق بين الجانبين في جميع المستويات السياسية والإنسانية ومستقبل المنطقة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فهناك علاقات قوية للغاية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الديناميكية الأوروبية التي شهدتها العلاقات مؤخرًا.

وفيما يتعلق باستعدادات فرنسا لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024، أشار شوفالييه إلى التعاون القوي مع الرياضيين المصريين في هذا الإطار.