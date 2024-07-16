اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء ويلز يعتزم الاستقاله عقب مطالب من أعضاء حكومته بتنحيه عن منصبه

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:10 م
رئيس وزراء ويلز يعتزم الاستقاله عقب مطالب من أعضاء حكومته بتنحيه عن منصبه رئيس وزراء ويلز فوجان جيثينج
كارديف (أ ش أ)

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أعلن رئيس وزراء ويلز فوجان جيثينج اليوم الثلاثاء، أنه سيستقيل من منصبه، وذلك عقب مطالبة أربعة أعضاء من حكومته بتنحيه عن المنصب.

وقال جيثينج - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه "اتخذ قرارا صعبا ببدء عملية تنحيه عن منصبه"، مشيرا إلى أنه سيبحث الآن مسألة وضع جدول زمني لانتخاب خلفا له.

كان جيثينج قد خسر اقتراعا غير ملزم بحجب الثقة فى البرلمان الويلزى الشهر الماضي، وسط انتقادات بشأن حصوله على تبرع بقيمة مائتي ألف جنيه استراليني لحملته الانتخابية، أثناء ترشحه لزعامة حزب العمال الويلزي، من رجل أعمال مدان بارتكابه جرائم تضر بالبيئة.

ووصف جيثينج - في بيانه - المزاعم بارتكابه مخالفات أنها "مدفوعة باعتبارات سياسية"، مؤكدا أن نزاهته ليست بالأمر الهين حتي يعرضها للشبهات. وأضاف أنه خلال توليه منصبه كوزير لمدة 11 عاما لم يتخذ قرارا واحدا يحقق من خلاله أي مصلحة شخصية ولم يسئ استغلال نفوذه.

تجدر الإشارة إلى أن جيثينج تولى زعامة حزب العمال الويلزي ورئاسة الحكومة الويلزية في مارس الماضي خلفا لمارك دراكفورد، ليصبح حينئذ أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.







رئيس وزراء ويلز

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فوجان جيثينج

الحكومة الويلزية




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