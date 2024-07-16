تجارية الجيزة تلتقى "النجار" لبحث سبل التعاون المشترك

كتب إسلام سعيد

بحث وفد تجارية الجيزة سبل التعاون المشترك مع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، حيث هنأ الوفد النجار بثقة القيادة السياسية فيه، فيما بحث اللقاء سبل دعم التعاون المشترك، واستعرض الاجتماع فرص الاستمار ودعم التجار بمحافظة الجيزة خلال الفترة القليلة المقبلة.



وبحث الوفد، سبل دعم المحافظة للتجار وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى تأكيد الوفد على دعمه للمحافظ في القرارات التي سيتم إتخاذها في الفترة القليلة المقبلة، ودعم إنشاء معارض دائمة خاصة بالمحافظة خارج "الجيزة"، بسبب قلة الأراضي المتاحة داخل المدينة، فيما أكد الوفد علي دعم ومشاركة المحافظة في أي قرارات تهم المواطن الجيزاوى فى الفترة المقبلة.



وأكد الوفد، أن اللقاء أستهدف في المقام الأول الإطلاع علي رؤية المحافظ في الفترة المقبلة، فيما أكد المحافظ علي ثقتة بجموع التجار بالمحافظة، ورغبتهم في تنفيذ سياسة الدولة ودعم رؤيتها في مختلف المجالات، مضيفاً ": المحافظة والتجار شركاء نجاح للاقتصاد المصري .



وأضاف الوفد، أن المحافظ أستمع لكافة الرؤي والطروحات التى عرضها الوفد، مؤكداً على ثقتة بمجتمع التجار بالمحافظة، وقدرتة علي تحقيق التكامل بالشكل المطلوب مع رؤية المحافظة في الفترة القليلة المقبلة، فيما أتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى لمناقشة الأمور المستجدة والتى تصب فى صالح الدولة والمواطن.



من جانب آخر، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على سعى المحافظة نحو إنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات فى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات علي الأرصفة والطرق العامة.

وأكد على مراعاة أن تكون مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحى وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.