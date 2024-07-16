بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد وجامعة قناة السويس لتدريب الطلاب

محمد صبحى

وقع الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وجامعة قناة السويس ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة الاستشعار من البُعد في عدة مجالات، منها تدريب الطلاب عمليًا والإشراف المشترك على مشاريع التخرج، والتعاون في مشاريع بحثية أو تعاقدية، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.



ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى حرص الهيئة على التعاون مع جامعة قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعليم والتدريب في مجالات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، مشددًا على التزام الهيئة بتقديم أفضل البرامج التدريبية والمواد العلمية لدعم هذا التعاون المُثمر.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن توقيع هذه الاتفاقية يلتي كجزء من إستراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتوفير فرص تدريبية متميزة للطلاب، ورفع مستوى البحث العلمي والتعليم في مجالات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

شهد مراسم التوقيع حضور د. صفاء محمد حسن رئيس شعبة التدريب العلمي بالهيئة، ود. عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ود. محمد رشاد، رئيس القسم، ود. حسام محمد جاب الله، المنسق العام للبروتوكول.