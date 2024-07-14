رئيس جامعة قناة السويس يبحث آليات تعزز ترتيب الجامعة بالتصنيفات الدولية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إجتماعاً هاماً مع أعضاء وحدة التصنيف بالجامعة، لمناقشة نتائج التصنيفات الدولية للعام 2024-2025، وآليات تحقيق تقدم أكبر في المرحلة المقبلة، شهد الاجتماع الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شارك الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف.

وفي بداية الاجتماع ـ أستمع "مندور" إلى تقرير تفصيلي حول تصنيفات الجامعة خلال 2024-2025، والتي أظهرت تقدم الجامعة، وفقا لتصنيف CWUR 2024 تم تصنف الجامعة من أفضل 6.5 % جامعة عالميا بترتيب1356عالميا والتاسع محليا و31 أفريقيا،وللمرة الأولى جاءت ظهرت الجامعة في التصنيف الهولندي Leiden 2024 فى المرتبة 1101 عالميا، 31 افريقيا و 14 مصريا من حيث التعاون الدولى.

وفي التصنيف العالمي للجامعات QS 2025 صنفت الجامعة بين (1201- 1400) عالمياً للعام الرابع على التوالي والترتيب الثامن مصريا، أما بتصنيف كيو إس QS العربي 2024، فظهر الجامعة من أفضل 100 جامعة عربية بترتيب 21 على المنطقة و15 مصريا، وفي تصنيف 2024 QS للإستدامة صنفت الجامعة بترتيب (730-721) عالميا و13 افريقيا والخامس مصريا.

أما في التصنيف العالمي 2024 QS للمواد الأكاديمية، صنفت الجامعة من الأفضل في العالم في الطب بترتيب (651-700)، وبتصنيف سيماجو العالمي لعام 2024 صنف الجامعة من ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف بترتيب 16 مصريا وال 32 افريقيا.

بينما أظهر تصنيف التايمز البريطاني 2024 THE، الجامعة من أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم بترتيب الحادي عشر مصريا والترتيب 784 عالميا في التعاون الدولي، وفي تصنيف الجامعات العربية للتايمز البريطاني THE، ظهرت بترتيب (60-51) عربيا وبترتيب 12مصريا، أما تصنيف التايمز البريطاني THE للتنمية المستدامة 2024، احتلت الجامعة (401-600) عالميا والثالث مصريا في مجمل الأهداف ال17و المركز الأول مصريا في الهدف الخامس عشر (صون الحياة البرية).

وفي التصنيف العالمي US News 2024 ، صنفت الجامعة في المرتبة 659 عالميا و12 محليا بتقدم 148 مركز عن العام السابق، بينما في تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية 2024، حصلت الجامعة على الترتيب 1626 عالميا و46 عربيا و 15 محليا.

خلال الإجتماع- استعرض "مندور" مجموعة من الآليات المقترحة لتعزيز تصنيف الجامعة على الصعيد الدولي، تضمنت هذه الآليات تعزيز البحث العلمي من خلال تقديم حوافز للباحثين الذين ينشرون أبحاثهم في مجلات دولية، وتطوير البنية التحتية من معامل ومرافق بحثية بأحدث الأجهزة والتقنيات، لافتاً إلى أن الجامعة تسير بخطى سريعة في هذا الشأن.

كما ناقش رئيس الجامعة أهمية توسيع التعاون الدولي عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، وتفعيل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتعزيز الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وفيما يتعلق بجودة التعليم أكد الدكتور ناصر مندور على ضرورة مراجعة وتحديث المناهج الدراسية بانتظام لضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وتقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم التعليمية والبحثية.

كما تم التركيز على أهمية تنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية داخل الجامعة، ونشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية تنظيم فعاليات ومبادرات تخدم المجتمع المحلي وتعزز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في المجتمع، مؤكداً على أن تطبيق هذه الآليات يتطلب تكاتف جهود جميع أعضاء الجامعة لتحقيق تقدم ملموس في التصنيفات الدولية.

وشدد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه الإنجازات، مؤكداً على التزام الجامعة بمواصلة تحسين جودة التعليم والبحث العلمي لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء فريق وحدة التصنيف الدكتورة مروة سمير كامل علي محمد، أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، والدكتورة هبة الله عبد المنعم محمد، مدرس إنتاج حيواني بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، والدكتورة فاطمة نصرالله فريد محمد، المعيدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.