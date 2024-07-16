القبض على صينى حاول تهريب 100 ثعبان حى داخل سرواله.. صور

كتبت ريهام عبد الله

ألقت السلطات الجمركية فى الصين القبض على رجل أثناء محاولته تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسى عن طريق وضعها فى سرواله.

وقالت الجمارك الصينية في بيان إن موظفى الجمارك أوقفوا مسافرا - لم يكشف عن اسمه - أثناء محاولته التسلل خارج هونج كونج شبه المستقلة إلى مدينة شنتشن الحدودية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ضبط أكثر 100 ثعبان قبل تهريبهم

وذكر البيان أن "ضباط الجمارك اكتشفوا بعد التفتيش أن جيوب البنطال الذي كان يرتديه الراكب كانت معبأة بستة أكياس قماشية محكمة الغلق بشريط لاصق"، وأضافت أن "كل كيس بعد فتحه وجد يحتوي على ثعابين حية بجميع الأشكال والأحجام والألوان".

وأظهرت الصور اثنين من ضباط الحدود ينظران إلى أكياس بلاستيكية شفافة مليئة بثعابين ملتوية باللونين الأحمر والوردي والأبيض، وأكد البيان أن الضباط ضبطوا 104 من الزواحف، بما في ذلك ثعابين الحليب وثعابين الذرة، وكثير منها من الأنواع غير الأصلية.

وتعد الصين واحدة من أكبر مراكز الاتجار بالحيوانات في العالم، لكن السلطات اتخذت إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في السنوات الأخيرة، إذ تحظر قوانين الأمن البيولوجى ومكافحة الأمراض فى البلاد على الأشخاص جلب الأنواع غير الأصلية دون إذن.



الثعابين المضبوطة