اليوم السابع
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اعتقال 6 أشخاص بتهمة تهريب قطط كبيرة وحيوانات نادرة بين إسبانيا وفرنسا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:29 م
اعتقال 6 أشخاص بتهمة تهريب قطط كبيرة وحيوانات نادرة بين إسبانيا وفرنسا قطط_ أرشيفية
فاطمة شوقى

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اعتقلت السلطات الإسبانية بالتعاون مع قوات الدرك الفرنسية 6 أشخاص بتهمة تهريب الحيوانات النادرة بين إسبانيا وفرنسا، وخاصة القطط الكبيرة والنمور مثل السرفال والكاراكالات أو الأسلوت، وكذلك القرد أو الببغاوات، من بين آخرين.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن السلطات أبلغت عن عملية أُطلق عليها "عملية رينا" التى نفذت ضد مجموعة من امتجرين المزعومين الذين تورطوا فى اقتناء حيوانات ورعايتها فى منشآت فى بلدة أليكانتى حيث يقوموا بعرضها على الشبكات الاجتماعية حتى بيعها.

وأوضحت الصحيفة أن المهربون الفرنسيين مسئولون عن نقل الحيوانات من فرنسا وبيعها لاحقا فى بلدان مختلفة من الاتحاد الاوروبى.

بالإضافة إلى الحيوانات المذكورة ، في السجلات التي تم إجراؤها بين إسبانيا وفرنسا ، تم العثور على ببغاء ملون واثنين من النيص وسلحفاة وببغاء ، وجميعها مشمولة باتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع.

ويتهم المعتقلون بجرائم الاتجار بالحيوانات النادرة  والتزوير الوثائقي والتهريب والانتماء إلى جماعة إجرامية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في إجراء تتبعه المحكمة الابتدائية الاسبانية فى اليكانتى.

بدأ التحقيق عندما تم الكشف عن عرض على الشبكات الاجتماعية لحيوانات مثل الثعلب الفضي والظربان والثعابين والميركات.

كما صادرت قوات الشرطة سلاحين ناريين ، و 5000 يورو نقدًا ، ووثائق مختلفة تتعلق بالعينات ، وهاتفين محمولين.

تم نقل الحيوانات المضبوطة إلى مختلف مراكز الإنقاذ المتخصصة التابعة لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

 

 

 

 


اسبانيا

فرنسا

تهريب الحيوانات

الحيوانات النادرة



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