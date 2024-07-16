أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-7-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وطاقة عربية.



1.9 تريليون رأس المال

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولى (مصر)، والسويدى إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 752.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 31.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.77%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 142.9 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 57.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء 1.3 مليون جنيه، 272.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 27828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9121 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2681 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 118.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.67%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 14.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.55%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 39.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.94%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 69 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أى تى ليس 2 بسعر إغلاق 0.909 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.79%.

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 44.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.467 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%.

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 32.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 42.070 بنسبة تراجع بلغت 2.80%.