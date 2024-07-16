أسهم البنك التجارى والسويدى وعز تقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 27808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 34092 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12017 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 6307 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9085 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2685 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 6439 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي.

في سياق متصل أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى عدد 15 مليون سهم بنسبة 1.42% للأولى، و10 ملايين سهم بنسبة 0.95% للثانية، وتمول عملية الشراء من مواردها الذاتية، ويأتي القرار لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية، وما له من اثر إيجابي على مساهمي الشركتين وتكون فترة الشراء ابتداء من جلسة 16 يوليو وحتى 16 أغسطس، وذلك بسعر السهم خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 2 مليون سهم، 50 ألف سهم، 500 سهم، 232 سهمًا، 314 سهمًا، 499 سهم، 18 ألف سهم، 4213 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 51236 سهم، 417 سهمًا، واسترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 25 ألف سهم، 3281 سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 180 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورواد السياحة-الرواد عدد 806.1 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 711.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 79.5%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 361.4 مليون جنيه مقارنة مع 140.6 مليون جنيه بنسبة نمو 157%.