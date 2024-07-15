4 شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة

محمد جمال

استشهد 4 فلسطينيين بينهم أطفال كما سقط عدة مصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه الرافض لوقف العدوان على قطاع غزة وعرقلته لأي جهد يقوده فريق التفاوض الإسرائيلي لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وذلك خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي وملاحقته قضائيا في قضايا الفساد التي يتورط فيها بنيامين وأسرته.

ويتورط نتنياهو في تهم فساد وبدأت أولى جلسات محاكمته في يناير 2020 ويواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة، أولها القضية رقم 1000 المتورط فيها نتنياهو وهي الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج، ثاني القضايا تحمل الرقم 2000 فهو متهم أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.