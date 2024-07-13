"إما صفقة أو مـوت".. لقطات لتظاهرات فى 80 موقعا إسرائيليا تطالب بإقالة نتنياهو

محمد جمال

شهد 80 موقعا إسرائيليا تظاهرات لآلاف الإسرائيليين تحت شعار "إما صفقة أو مـوت"وطالب المتظاهرين بإقالة نتنياهو من الحكومة الإسرائيلية وإبرام صفقة تبادل فى أقرب وقت ووقف إطلاق النار.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب الحالية تكبدنا أثمانا باهظة لكننا سنستمر بها وعازمون على تغيير الواقع الأمني في الجبهة الشمالية، مضيفا أن المحتجزون الـ 120 هم في مقدمة أهدافنا ولن نتمكن من إعادتهم إلا بالضغط عسكريا وسياسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يعرقل إتمام أى اتفاق بشأن المحتجزين وإذا كانت هناك صفقة جيدة فعلينا الثبات على المبادئ التي وضعناها.