وزارة الأوقاف: تفوق مبهر بالدراسات العليا للأئمة والواعظات والإداريين

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، ومن خلال منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف للعاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين، فإن نتيجة منحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2023/ 2024م، دور مايو، حيث آتت هذه المنحة بالأوقاف ثمارها، في تفوق مبهر للأئمة والواعظات والإداريين.
وحصل على تقدير ممتاز (94) إمامًا وواعظةً وإداريًّا، وحصل على تقدير جيد جدًا (85) إمامًا وإداريًّا، كما حصل (7) على تقدير جيد، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الحاصلون على تقدير امتياز في الفرقة الأولى
1 ـ الأئمة
1. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
2. عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
3. محمد على حامد على - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز
4. محمد محمد محمد أبو الحسايب - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
5. أحمد السيد عبده محمد - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
6. محمد أحمد حمدي خفاجي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز
7. محمد محمد عزب الشيخ - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
8. محمود رجب عبد العزيز محمد - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز
9. عبد الرحمن شريف عبد الرحمن محمد - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز
10. محمد مختار محمد رياض - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
11. محمود عبد المنعم محمود عباس - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز
12. أحمد حمدي حسين محمد - اسيوط - إمام وخطيب - ممتاز
13. حسام منصور محمد متولى امين - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
14. صابر فرج عبد الستار حنفي حمودة - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز
15. عبد الخالق بهجت عبد الله على - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز
16. عبد الله شعبان على قضب - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
17. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
18. محمد على عبد الخالق الجمال - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
19. محمد منصور عبد الجليل منصور - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
20. ممدوح كمال راغب المرسى الاشقر - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز
21. محمد السيد عبد الرحمن حسن - الإسماعيلية - إمام وخطيب - ممتاز
22. سراج الدين محمد محمد سيف عطيه - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز
23. محسن محمد نور عبد الفتاح محمود - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
24. محمد نبيل محمد رياض العربى - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز
25. محمود شريف فتحي نصر - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز
26. محمود محمد يوسف على - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز
27. محمد السيد طه عبده - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز
28. محمد محمد أحمد إسماعيل - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز
29. أحمد محمد محمد السلاوي - الإسماعيلية - إمام وخطيب - ممتاز
30. عصام محمد ابو العزم القلشي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز
31. حماده رجب محمد محمد نجم العيسوي - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
32. محمد فؤاد عبد الحليم المر - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
33. حماده جمعه راشد عثمان - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
34. محمد السعيد محمد كيوان على - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
35. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي شلبي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز
36. إبراهيم أحمد محمد عطيه الحياني - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز
37. إبراهيم حسن على محمد إبراهيم - كفر الشيخ - إمام وخطيب - ممتاز
38. حجاج عرفات محمد خليل - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
39. حسين أحمد سيد أحمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
40. مجدى محمد المحمدي مراد - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
41. محمد حامد السيد إبراهيم - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز
42. محمود محمد نادى فرج - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
43. محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز
44. مصطفى عبده قطب سلامه - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز
2ـ الواعظات
45. انتصار السعيد على علوان - الغربية - واعظة - ممتاز
46. إيمان محمد ابو المعاطي البنا - الغربية - واعظة - ممتاز
3ـ الإداريون
47. صفوان توفيق محمود سلطان - المنوفية - إداري - ممتاز
48. فوزى السيد محمود ابو جمال - الديوان العام - إداري - ممتاز
49. جمال إبراهيم عبد الله أحمد - الإسماعيلية - إداري - ممتاز
50. أحمد فؤاد محمد حسن على - الديوان العام - إداري - ممتاز
51. محمد فاروق مسعود عبد المعطى - المنيا - إداري - ممتاز
ثانيًا: الفرقة الثانية:
1ـ الأئمة
52. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز
53. أحمد عابدين أحمد عبد المطلب - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
54. محمد ممدوح محمد عبد البر - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
55. محمود محمد عبد المجيد إسماعيل - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز
56. حسين سيد نمر السيد - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
57. طه محمد على منصور - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز
58. عادل حنفي أحمد خالد سلطان - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز
59. عمار محمد رضا اسلام انور جرجس - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز
60. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف - إمام وخطيب - ممتاز
61. محمد يحى زكريا ابو زيد - اسيوط - إمام وخطيب - ممتاز
62. محمود أحمد على عبد الغنى - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز
63. محمود بسيوني عبد الجواد بسيوني - كفر الشيخ - إمام وخطيب - ممتاز
64. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز
2ـ الواعظات
65. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - واعظه - ممتاز
3ـ الإداريون
66. أماني عادل عبد السلام بيومي مدكور - الجيزة - إداري - ممتاز
67. اهاب عبد الرحمن هريدي محمد - سوهاج - إداري - ممتاز
68. منى حلمي محمود جبر - الديوان العام - إداري - ممتاز
ثالثًا: تمهيدي ماجستير:
1ـ تخصص الشريعة الإسلامية
69. أيمن محمد عبد الوهاب محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
70. سعيد صلاح إسماعيل على - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
71. عمر صابر محمد حسن - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز
72. طايع عبد الله محمد صالح - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز
73. حسن مصطفى أحمد مصطفى - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز
74. صلاح أحمد محمد محمود - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز
75. محمد محمد أحمد رجب - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
76. أحمد محمد عبد العظيم عبد الهادي - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
77. جمعه عبد العظيم عبد الوهاب عبد الجليل - القاهرة - إمام وخطيب - ممتاز
78. رمضان عبد التواب مرزوق محمد - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
79. سعد السيد على العويرى - مرسى مطروح - إمام وخطيب - ممتاز
80. عبد الباسط سباق أحمد سباق - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز
81. محمد ربيع عبد البر صابر - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
82. أحمد عبد النبى بركات عيسى - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
83. رجب على شلبى محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
84. محمد محروس إبراهيم محمد عوض - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
85. أحمد عادل إبراهيم خميس - القاهرة - إمام وخطيب - ممتاز
86. أحمد عادل إسماعيل سلامه - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز
87. اسلام رمضان حسن غانم - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز
88. فرج فوزى عبد المطلب حسن - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز
89. محمد أحمد أحمد على - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز
90. محمد السيد فتحي إبراهيم بسيوني - مرسى مطروح - إمام وخطيب - ممتاز
91. محمود أحمد محمد عبد الراضي - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز
92. محمود حسن محمد أحمد - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز
2ـ تخصص لغة عربية
93. السيد عبد السميع أحمد ابو القاسم - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز
94. محمد السيد عبد الحميد إسماعيل دبل - بورسعيد - إمام وخطيب - ممتاز
الحاصلون على تقدير جيد جدًا
بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
أولًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا في الفرقة الأولى.
1 - الأئمة
1. سعد محمد ابو العز عبد الرحمن - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
2. إسماعيل عبد الغنى السعيد المسلمي - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
3. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً
4. السيد وجيه محمد الشحات أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
5. جمال الدين برعي عبد السميع فرج - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جداً
6. محمد عبد التواب محمود عبد العليم - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً
7. محمد إبراهيم محمد إبراهيم - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جداً
8. عماد خضر حسن محمد - جنوب سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً
9. مجاهد وحيد مجاهد عبد الغنى مجاهد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
2. الواعظات
10. انجبار محمد محمد أبو موسى - المنوفية - واعظه - جيد جدا
3ـ الإداريون
11. شيماء حسنى عاشور السيد - الديوان العام - إداري - جيد جداً
ثانيًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا الفرقة الثانية: ـ
1.: الأئمة
12. محمد وجدى سعد عبد الله سلامه جهاد - الإسماعيلية - إمام وخطيب - جيد جداً
13. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
14. عثمان عبد الحميد باز حسن - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
15. محمود عبد اللطيف المندوه أبو غبينه - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
16. محمد عبد الله سليمان فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
17. محمد عبد المنعم محمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
18. محمود عبد الغفار مرسى حسن - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً
19. يحى أحمد عوض أحمد - الجيزة - إمام وخطيب - جيد جداً
20. أحمد رمضان محمد ابو طالب - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً
21. حسام أحمد يوسف يوسف عبد الخالق - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً
22. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جداً
23. كرم صلاح محمد عبيد - المنوفية - إمام وخطيب - جيد جداً
24. محمد سامى محمد ناصف - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً
25. أحمد عثمان خلف على - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
26. أحمد إبراهيم رمضان حجاج - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً
27. أحمد محمد عبد العظيم حسن - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
28. طه إبراهيم جمعه عبد الرازق عبد الباقي - الجيزة - إمام وخطيب - جيد جداً
29. أحمد عادل محمد محمد فرج - مرسى مطروح - إمام وخطيب - جيد جداً
30. أحمد محمد عبد الرحمن على إبراهيم - دمياط - إمام وخطيب - جيد جداً
31. رضا محمد محمد قطب جباره - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
32. عبد الله حمدي محمد محمد سعد - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
33. عرفه حسنى محمدين على - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً
34. على خلف على محمد - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً
35. محمد أحمد المصيلحي غانم - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
36. عبد الله سلامه رضوان عوض - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً
37. عبد الله شحات عبد العزيز الجندي - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
38. على أحمد على العسيلي - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً
39. أحمد عبد المنعم على الغنام - الديوان العام - إمام وخطيب - جيد جداً
40. خالد جمال عبد الهادي عبد الحميد - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً
41. محمد صبري محمد عطيه - الإسماعيلية - إمام وخطيب - جيد جداً
42. حازم سامى الدسوقي متولى الدسوقي - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً
43. شعبان عبد المحسن شعبان إبراهيم - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
44. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً
45. إسلام رشاد عبد اللطيف أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
46. أمين إبراهيم زكى النقيب - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
47. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
48. محمد على عبد الجواد محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
49. رجب محمد فتحي إبراهيم - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
50. محمود على منصور إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
51. محمود السيد متولى سيد أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
52. حازم بكر حسن درباله - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً
53. صالح على عبد الحميد على - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً
54. عزت جمال أحمد المعصراوي - الاسكندرية - إمام وخطيب - جيد جداً
55. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً
56. أحمد محمد السطوحي محمد السيد - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً
57. سيد عبد الجواد عويس حامد - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
58. صلاح أحمد محمد الشيخ يوسف تهامي - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
59. محمد إسماعيل حسن إسماعيل - الديوان العام - إمام وخطيب - جيد جداً
60. محمد سيد محمد يوسف جاد - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً
61. محمد على محمد حسن - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً
62. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية - إمام وخطيب - جيد جداً
63. محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً
64. مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً
3ـ الإداريون
65. سهام بكرى عبد الله عبد الوهاب - الفيوم - إداري - جيد جداً
66. محمد بيومي أحمد أحمد - بني سويف - إداري - جيد جداً
67. خالد محمد سعيد فراج - بني سويف - إداري - جيد جداً
68. شيماء فرج محمد إبراهيم الشرباصي - دمياط - إداري - جيد جداً
69. محمد عبد الكريم عبد الصادق عبد الرحيم - سوهاج - إداري - جيد جداً
ثالثًا: تمهيدي ماجستير:
1ـ تخصص الشريعة الإسلامية
70. علاء الدين إبراهيم عطيه يونس - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جدًا
71. محمد على علي عثمان - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا
72. أحمد حسن محمد عبد المعبود - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا
73. أحمد رمضان حسن جانو - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جدًا
74. بطل إبراهيم مقداد أحمد - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا
75. عبد الفتاح أحمد إسماعيل الكريمة - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جدًا
76. مادح محمد عربي على - المنيا - إمام وخطيب - جيد جدًا
77. وليد عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا
78. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا
79. محمود فتحي على موسى - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جدًا
80. محمد سيد رمضان جعيدي - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا
81. حنفي محمود دياب دياب - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جدًا
82. محمد عدلي حسين إبراهيم - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا
83. شعبان عشري حسين عبد اللطيف - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا
2ـ تخصص اللغة العربية
84. رضا حسن محمد هدى - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جدًا
85. ياسر جابر عوض عبد الرحمن - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جدًا
الحاصلون على تقدير جيد
بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
1. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
2. عبد العاطي عبد العاطي رزق بشار - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
3. على صالح عبد الرازق داود - الغربية - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
4. السيد السيد محمد عتمان - البحيرة - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
5. محمد عبد المولى طه عبد العال - السويس - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
6. عبد الاعلى سليمان عبد الصادق سليمان - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية
7. محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان - القليوبية - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية