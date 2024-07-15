وزارة الأوقاف: تفوق مبهر بالدراسات العليا للأئمة والواعظات والإداريين

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، ومن خلال منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف للعاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين، فإن نتيجة منحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2023/ 2024م، دور مايو، حيث آتت هذه المنحة بالأوقاف ثمارها، في تفوق مبهر للأئمة والواعظات والإداريين.

وحصل على تقدير ممتاز (94) إمامًا وواعظةً وإداريًّا، وحصل على تقدير جيد جدًا (85) إمامًا وإداريًّا، كما حصل (7) على تقدير جيد، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الحاصلون على تقدير امتياز في الفرقة الأولى

1 ـ‏ الأئمة ‏1. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز2. عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز3. محمد على حامد على - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز4. محمد محمد محمد أبو الحسايب - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز5. أحمد السيد عبده محمد - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز6. محمد أحمد حمدي خفاجي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز7. محمد محمد عزب الشيخ - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز8. محمود رجب عبد العزيز محمد - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز9. عبد الرحمن شريف عبد الرحمن محمد - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز10. محمد مختار محمد رياض - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز11. محمود عبد المنعم محمود عباس - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز12. أحمد حمدي حسين محمد - اسيوط - إمام وخطيب - ممتاز13. حسام منصور محمد متولى امين - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز14. صابر فرج عبد الستار حنفي حمودة - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز15. عبد الخالق بهجت عبد الله على - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز16. عبد الله شعبان على قضب - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز17. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز18. محمد على عبد الخالق الجمال - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز19. محمد منصور عبد الجليل منصور - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز20. ممدوح كمال راغب المرسى الاشقر - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز21. محمد السيد عبد الرحمن حسن - الإسماعيلية - إمام وخطيب - ممتاز22. سراج الدين محمد محمد سيف عطيه - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز23. محسن محمد نور عبد الفتاح محمود - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز24. محمد نبيل محمد رياض العربى - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز25. محمود شريف فتحي نصر - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز26. محمود محمد يوسف على - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز27. محمد السيد طه عبده - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز28. محمد محمد أحمد إسماعيل - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز29. أحمد محمد محمد السلاوي - الإسماعيلية - إمام وخطيب - ممتاز30. عصام محمد ابو العزم القلشي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز31. حماده رجب محمد محمد نجم العيسوي - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز32. محمد فؤاد عبد الحليم المر - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز33. حماده جمعه راشد عثمان - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز34. محمد السعيد محمد كيوان على - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز35. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي شلبي - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز36. إبراهيم أحمد محمد عطيه الحياني - الشرقية - إمام وخطيب - ممتاز37. إبراهيم حسن على محمد إبراهيم - كفر الشيخ - إمام وخطيب - ممتاز38. حجاج عرفات محمد خليل - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز39. حسين أحمد سيد أحمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز40. مجدى محمد المحمدي مراد - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز41. محمد حامد السيد إبراهيم - المنوفية - إمام وخطيب - ممتاز42. محمود محمد نادى فرج - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز43. محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب - ممتاز44. مصطفى عبده قطب سلامه - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز2ـ الواعظات45. انتصار السعيد على علوان - الغربية - واعظة - ممتاز46. إيمان محمد ابو المعاطي البنا - الغربية - واعظة - ممتاز3ـ الإداريون47. صفوان توفيق محمود سلطان - المنوفية - إداري - ممتاز48. فوزى السيد محمود ابو جمال - الديوان العام - إداري - ممتاز49. جمال إبراهيم عبد الله أحمد - الإسماعيلية - إداري - ممتاز50. أحمد فؤاد محمد حسن على - الديوان العام - إداري - ممتاز51. محمد فاروق مسعود عبد المعطى - المنيا - إداري - ممتاز

ثانيًا: الفرقة الثانية:

1ـ الأئمة52. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز53. أحمد عابدين أحمد عبد المطلب - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز54. محمد ممدوح محمد عبد البر - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز55. محمود محمد عبد المجيد إسماعيل - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز56. حسين سيد نمر السيد - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز57. طه محمد على منصور - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز58. عادل حنفي أحمد خالد سلطان - الغربية - إمام وخطيب - ممتاز59. عمار محمد رضا اسلام انور جرجس - القليوبية - إمام وخطيب - ممتاز60. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف - إمام وخطيب - ممتاز61. محمد يحى زكريا ابو زيد - اسيوط - إمام وخطيب - ممتاز62. محمود أحمد على عبد الغنى - البحيرة - إمام وخطيب - ممتاز63. محمود بسيوني عبد الجواد بسيوني - كفر الشيخ - إمام وخطيب - ممتاز64. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي - الدقهلية - إمام وخطيب - ممتاز2ـ الواعظات65. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - واعظه - ممتاز3ـ الإداريون66. أماني عادل عبد السلام بيومي مدكور - الجيزة - إداري - ممتاز67. اهاب عبد الرحمن هريدي محمد - سوهاج - إداري - ممتاز68. منى حلمي محمود جبر - الديوان العام - إداري - ممتاز

ثالثًا: تمهيدي ماجستير:

1ـ تخصص الشريعة الإسلامية69. أيمن محمد عبد الوهاب محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز70. سعيد صلاح إسماعيل على - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز71. عمر صابر محمد حسن - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز72. طايع عبد الله محمد صالح - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز73. حسن مصطفى أحمد مصطفى - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز74. صلاح أحمد محمد محمود - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز75. محمد محمد أحمد رجب - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز76. أحمد محمد عبد العظيم عبد الهادي - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز77. جمعه عبد العظيم عبد الوهاب عبد الجليل - القاهرة - إمام وخطيب - ممتاز78. رمضان عبد التواب مرزوق محمد - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز79. سعد السيد على العويرى - مرسى مطروح - إمام وخطيب - ممتاز80. عبد الباسط سباق أحمد سباق - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز81. محمد ربيع عبد البر صابر - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز82. أحمد عبد النبى بركات عيسى - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز83. رجب على شلبى محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز84. محمد محروس إبراهيم محمد عوض - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز85. أحمد عادل إبراهيم خميس - القاهرة - إمام وخطيب - ممتاز86. أحمد عادل إسماعيل سلامه - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز87. اسلام رمضان حسن غانم - الجيزة - إمام وخطيب - ممتاز88. فرج فوزى عبد المطلب حسن - الفيوم - إمام وخطيب - ممتاز89. محمد أحمد أحمد على - بنى سويف - إمام وخطيب - ممتاز90. محمد السيد فتحي إبراهيم بسيوني - مرسى مطروح - إمام وخطيب - ممتاز91. محمود أحمد محمد عبد الراضي - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز92. محمود حسن محمد أحمد - اسوان - إمام وخطيب - ممتاز2ـ تخصص لغة عربية93. السيد عبد السميع أحمد ابو القاسم - سوهاج - إمام وخطيب - ممتاز94. محمد السيد عبد الحميد إسماعيل دبل - بورسعيد - إمام وخطيب - ممتازالحاصلون على تقدير جيد جدًابمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية‏أولًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا في الفرقة الأولى.‏1 - الأئمة1. سعد محمد ابو العز عبد الرحمن - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً2. إسماعيل عبد الغنى السعيد المسلمي - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً3. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً4. السيد وجيه محمد الشحات أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً5. جمال الدين برعي عبد السميع فرج - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جداً6. محمد عبد التواب محمود عبد العليم - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً7. محمد إبراهيم محمد إبراهيم - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جداً8. عماد خضر حسن محمد - جنوب سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً9. مجاهد وحيد مجاهد عبد الغنى مجاهد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً2. الواعظات10. انجبار محمد محمد أبو موسى - المنوفية - واعظه - جيد جدا3ـ الإداريون11. شيماء حسنى عاشور السيد - الديوان العام - إداري - جيد جداًثانيًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا الفرقة الثانية: ـ1.: الأئمة12. محمد وجدى سعد عبد الله سلامه جهاد - الإسماعيلية - إمام وخطيب - جيد جداً13. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً14. عثمان عبد الحميد باز حسن - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً15. محمود عبد اللطيف المندوه أبو غبينه - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً16. محمد عبد الله سليمان فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً17. محمد عبد المنعم محمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً18. محمود عبد الغفار مرسى حسن - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً19. يحى أحمد عوض أحمد - الجيزة - إمام وخطيب - جيد جداً20. أحمد رمضان محمد ابو طالب - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً21. حسام أحمد يوسف يوسف عبد الخالق - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً22. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جداً23. كرم صلاح محمد عبيد - المنوفية - إمام وخطيب - جيد جداً24. محمد سامى محمد ناصف - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً25. أحمد عثمان خلف على - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً26. أحمد إبراهيم رمضان حجاج - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً27. أحمد محمد عبد العظيم حسن - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً28. طه إبراهيم جمعه عبد الرازق عبد الباقي - الجيزة - إمام وخطيب - جيد جداً29. أحمد عادل محمد محمد فرج - مرسى مطروح - إمام وخطيب - جيد جداً30. أحمد محمد عبد الرحمن على إبراهيم - دمياط - إمام وخطيب - جيد جداً31. رضا محمد محمد قطب جباره - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً32. عبد الله حمدي محمد محمد سعد - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً33. عرفه حسنى محمدين على - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً34. على خلف على محمد - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً35. محمد أحمد المصيلحي غانم - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً36. عبد الله سلامه رضوان عوض - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً37. عبد الله شحات عبد العزيز الجندي - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً38. على أحمد على العسيلي - البحيرة - إمام وخطيب - جيد جداً39. أحمد عبد المنعم على الغنام - الديوان العام - إمام وخطيب - جيد جداً40. خالد جمال عبد الهادي عبد الحميد - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً41. محمد صبري محمد عطيه - الإسماعيلية - إمام وخطيب - جيد جداً42. حازم سامى الدسوقي متولى الدسوقي - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً43. شعبان عبد المحسن شعبان إبراهيم - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً44. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جداً45. إسلام رشاد عبد اللطيف أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً46. أمين إبراهيم زكى النقيب - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً47. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً48. محمد على عبد الجواد محمد - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جداً49. رجب محمد فتحي إبراهيم - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً50. محمود على منصور إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً51. محمود السيد متولى سيد أحمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً52. حازم بكر حسن درباله - الغربية - إمام وخطيب - جيد جداً53. صالح على عبد الحميد على - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جداً54. عزت جمال أحمد المعصراوي - الاسكندرية - إمام وخطيب - جيد جداً55. وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية - إمام وخطيب - جيد جداً56. أحمد محمد السطوحي محمد السيد - كفر الشيخ - إمام وخطيب - جيد جداً57. سيد عبد الجواد عويس حامد - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً58. صلاح أحمد محمد الشيخ يوسف تهامي - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً59. محمد إسماعيل حسن إسماعيل - الديوان العام - إمام وخطيب - جيد جداً60. محمد سيد محمد يوسف جاد - بني سويف - إمام وخطيب - جيد جداً61. محمد على محمد حسن - المنيا - إمام وخطيب - جيد جداً62. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية - إمام وخطيب - جيد جداً63. محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل - القليوبية - إمام وخطيب - جيد جداً64. مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جداً3ـ الإداريون65. سهام بكرى عبد الله عبد الوهاب - الفيوم - إداري - جيد جداً66. محمد بيومي أحمد أحمد - بني سويف - إداري - جيد جداً67. خالد محمد سعيد فراج - بني سويف - إداري - جيد جداً68. شيماء فرج محمد إبراهيم الشرباصي - دمياط - إداري - جيد جداً69. محمد عبد الكريم عبد الصادق عبد الرحيم - سوهاج - إداري - جيد جداًثالثًا: تمهيدي ماجستير:1ـ تخصص الشريعة الإسلامية70. علاء الدين إبراهيم عطيه يونس - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جدًا71. محمد على علي عثمان - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا72. أحمد حسن محمد عبد المعبود - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا73. أحمد رمضان حسن جانو - الدقهلية - إمام وخطيب - جيد جدًا74. بطل إبراهيم مقداد أحمد - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا75. عبد الفتاح أحمد إسماعيل الكريمة - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جدًا76. مادح محمد عربي على - المنيا - إمام وخطيب - جيد جدًا77. وليد عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا78. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا79. محمود فتحي على موسى - القاهرة - إمام وخطيب - جيد جدًا80. محمد سيد رمضان جعيدي - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا81. حنفي محمود دياب دياب - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جدًا82. محمد عدلي حسين إبراهيم - بنى سويف - إمام وخطيب - جيد جدًا83. شعبان عشري حسين عبد اللطيف - الفيوم - إمام وخطيب - جيد جدًا2ـ تخصص اللغة العربية84. رضا حسن محمد هدى - شمال سيناء - إمام وخطيب - جيد جدًا85. ياسر جابر عوض عبد الرحمن - سوهاج - إمام وخطيب - جيد جدًاالحاصلون على تقدير جيدبمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية1. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية2. عبد العاطي عبد العاطي رزق بشار - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية3. على صالح عبد الرازق داود - الغربية - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية4. السيد السيد محمد عتمان - البحيرة - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية5. محمد عبد المولى طه عبد العال - السويس - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية6. عبد الاعلى سليمان عبد الصادق سليمان - دمياط - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية7. محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان - القليوبية - إمام وخطيب - جيد - الفرقة الثانية