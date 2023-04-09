الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على 300 منحة ماجستير مجانية

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بشرط ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتمت معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.

وألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان ، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علما بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة .

فعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenBGa8hnnZjHGNaAOE-2SB0HemIS5OlN4bAsYqcsvNyZBzLg/viewform?usp=sf_link