اليوم السابع
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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على 300 منحة ماجستير مجانية

الأحد، 09 أبريل 2023 11:51 ص
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على 300 منحة ماجستير مجانية وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بشرط ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتمت معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.
 
وألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان ، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علما بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة . 
 
فعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenBGa8hnnZjHGNaAOE-2SB0HemIS5OlN4bAsYqcsvNyZBzLg/viewform?usp=sf_link
 
 
 

وزارة الاوقاف

ماجستير

وزير الاوقاف

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