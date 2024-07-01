وزارة الأوقاف تعلن جوائز مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات

كتب ـ لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات لعام 2024م، وتشمل:

1- شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- فقه الزكاة في ضوء كتاب: "الفقه على المذاهب الأربعة" - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3- المختصر المفيد في علم التجويد - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب .

وسيتم اعتماد من تنطبق عليه شروط الإيفاد من العشرة الأوائل للإيفاد الدائم أو إيفاد رمضان من الأئمة ، أو مرافقة بعثة الحج من الأئمة والواعظات بشرط الحصول على 70% فأكثر، بشرط توفر حسن التلاوة للقرآن الكريم وتميز الأداء الخطابي في الإيفاد، وإتقان فقه الحج وحسن تلاوة القرآن الكريم في مرافقة بعثة الحج.



الجوائز المالية التالية لغير المرشحين لما سبق:

1- عشر جوائز مالية للأئمة والواعظات قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% في الاختبارين التحريري والشفوي بديوان عام الوزارة.

2- 50 جائزة تشجيعية للأئمة والواعظات قيمة كل جائزة 3000 جنيه بشرط الحصول على 60% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي بديوان عام الوزارة.

علمًا بأن الاختبارات ستكون في شهر سبتمبر 2024م ، فعلى الراغبين تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخه، على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLctZtPAggC7lwPL_Rce0yHADwjp_s0S6sjZb6BTiBWwObgw/viewform?usp=sf_link



