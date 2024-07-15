اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق بنطاق حى غرب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 يوليو 2024 08:45 م
نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق بنطاق حى غرب.. اعرف التفاصيل نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق
سوهاج - عمرو خلف

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قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، حملة مرافق مكبرة بنطاق حي غرب سوهاج، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، وتمهيد الطرق، بحضور أحمد الشطورى رئيس حي غرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت منطقة العارف بالله، ونفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وشارع الجرجاوية، ومحيط مستشفى سوهاج العام، حيث تم رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ورفع مستوى النظافة بتلك المناطق.

 

وأكد نائب المحافظ على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي.

 







سوهاج

محافظ سوهاج

حى غرب

مستشفى سوهاج

العارف بالله




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