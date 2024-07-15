محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بمشروع توصيل المرافق للمنطقة، ومتابعة سير العمل بعدد من المصانع، وكذلك الوقوف على مطالب المستثمرين، وتذليل أية معوقات، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، والمهندس أحمد رشدي مدير التنمية الصناعية بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية على مساحة 64 فدانا من إجمالي المساحة الكلية والتي تبلغ 1069 فدانا، وتابع خلال جولته أعمال الترفيق الجارية من شبكات الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، موجها بسرعة إنهاء الأعمال فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أهمية توفير كافة سبل الدعم وتوفير الأجواء المناسبة لجذب المستثمرين، لافتا إلى أن دعم قطاع الصناعة، وتشجيع المستثمرين بسوهاج يعد أولوية قصوى.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بغرب جرجا والذي تم انشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالترخيص" على مساحة 60 فدان ويضم 178 وحدة صناعية، وتابع المحافظ سير العمل بعدد من الوحدات الصناعية والتقى أصحابها واستمع إلى مطالبهم، وارائهم، موجها مسئولى التنمية الصناعية بدراسة الوضع الحالى للمجمع ووضع خطة واضحة لتشغيل كافة الوحدات، كما وجه بتوفير خط مواصلات يربط بين مدينة سوهاج والمنطقة الصناعية بغرب جرجا تيسيرا على العاملين بالمصانع.

تضمنت جولة المحافظ أيضا تفقد سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا ومنها مصنع "الوزيري" للأجهزة الكهربائية، ومصنع "الرضوان" الدولية للصناعات الهندسية، وأشاد بمنتجات تلك المصانع موجها بتنظيم معرض بالتعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج والمناطق الصناعية لعرض منتجات المناطق الصناعية والترويج لها، وكذلك توجيه رؤساء المدن بتنظيم معرض دائم بكل مدينة لعرض منتجات المناطق الصناعية.

واختتم محافظ سوهاج جولته بعقد اجتماع مع مسئولى التنمية الصناعية، وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الترفيق للوقوف على نسب تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية، وإزالة أية معوقات، واستعراض البرنامج الزمنى للمشروع.