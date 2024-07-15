مدحت وهبة: إضافة 73 ألف أسرة جديدة لتكافل وكرامة يعكس اهتمام القيادة السياسية

كتب محمد جاد

أكد الكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير "اليوم السابع" أن ملف برامج الحماية الاجتماعية حظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار الـ10 سنوات الماضية. ومع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بوضع خطة لتطوير برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول من توليها حقيبة الوزارة، وإعلانها اليوم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير اليوم السابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا لم تعد تقتصر على الدعم النقدى فقط وانما تمتد الى الدعم العينى والعديد من الخدمات الاخرى ، حيث التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن ،خاصة بعد التوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عقب تشكيلها لاسيما وزارة التضامن الاجتماعى بأن يكون المواطن هو محور اهتمام عمل الوزارة ولذلك حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى" تكافل وكرامة " كما يتم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التموين من أجل استخراج بطاقات تموين للأسر الأولى بالرعاية للاستفادة أيضا من الدعم العينى " السلع التموينية والخبز المدعم " بجانب حرص وزارة التضامن على إعفاء أبناء أسر "تكافل وكرامة" في مراحل التعليم المختلفة من المصروفات الدراسية .

وأشار الكاتب الصحفى مدحت وهبة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى على المزيد من التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للوصول الى كافة القرى على مستوى الجمهورية وتقديم حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بعدما نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال الفترة لمداية بتقديم خدمات متكاملة للكثير من الأسر على مستوى كافة المحافظات كما بدأت وزيرة التضامن فى تطوير منظومة التأمينات والمعاشات خاصة بعد زيادة المبالغ المخصصة لأصحاب المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2015 الى أكثر من 340 مليار جنيه أيضا زيادة الدعم المخصص للاسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" من 3,4 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100 %.



