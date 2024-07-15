محافظ القليوبية: لجنة لمتابعة وفحص مستشفيات المحافظة بالكامل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية، يرافقه اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينة الخانكة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينتي شبين القناطر والخانكة، ومتابعة مستوى النظافة العامة للشوارع لضبط العمل ولتقديم أفضل الخدمات ومتابعة أعمال النظافة والتأكد من إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق.

وتجول المحافظ، بشوارع رئيسية بمدينتي شبين القناطر والخانكة للتعرف على مستوى النظافة والتأكد من رفع القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، حيث شدد "عطية" على ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى النظافة في مركز ومدينة ورفع المخلفات والاشغالات أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وعدم التهاون مع الاشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مشدداً على التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وخلال الجولة، فاجأ المحافظ، مستشفي الخانكه المركزي لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى، حيث أبدى استيائه من سوء متابعة أعمال الصيانة بدورات المياه ومقاعد انتظار المواطنين والمرضي، حيث وجه بتشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة وفحص مستشفيات المحافظة بالكامل والتنسيق مع اللجنة الفنية المختصة بمتابعة أعمال الصيانة لعمل تقرير بأعمال الصيانة به، مؤكدا علي ضرورة تحسين مستوي النظافة كأهم اولويأت المحافظة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف وتحويل مقالب القمامة والبؤر الساخنة لحدائق وأسواق حضارية ومتنفسات للمواطنين.