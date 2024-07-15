محافظ القليوبية: إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية أبرز توجيهات الرئيس السيسى

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه اعتاد العمل في فريق متكامل، موضحا أن المحافظة بها العديد من القامات التي تسعى للنجاح والنهوض بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدولة لديها إرادة لتحسين المحليات من عناصر وجودة بشرية، كما أن الرئيس سعى لتسخير كل الإمكانيات لذلك.

وأوضح المحافظ، خلال لقاء الصحفيين اليوم الإثنين، أن المحافظة تسعى للاستفادة من كل الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية لتحقيق الأفضل للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم عمل خريطة ذهنية تشمل أبرز المشاكل وطرح الحلول لها للتعجيل برضا المواطن، قائلا: "نسعى حاليا لوضع الأيدي علي أكبر المشاكل لسرعة طرح حلول لها".

وأشار المحافظ، إلي أن أبرز التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماعات إنشاء أسواق حضارية، وكذلك مواقف نموذجية، ونسعى حاليا من خلال طرح وتوفير قطع أراضي لها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة خاصة وأن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي لتوفير الأراضي.

واستطرد المحافظ، أنه سيتم إعادة تفعيل لقاء المواطنين بالمحافظة، وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعرض المشاكل وسرعة حلها، موضحا أن اللقاء لن يكون باستمرار في العاصمة "بنها"، بل سيتم اختيار مدينة من مدن المحافظة وفقا لجدول يتم اعتماده ويتم لقاء المواطنين بها للتخفيف عليهم، كما أنه سيتم حضور المواطنين بأولوية التسجيل بالمركز التكنولوجي وبحضور كل القيادات التنفيذية لسرعة الرد علي المشكلات.