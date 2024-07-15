محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية لمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، على مساحة 25 فدان، بتكلفة تبلغ 738 مليون جنيه للمرحلة الاولى ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك للوقوف على مراحل العمل ونسب التنفيذ جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الغنايم .

وحرص محافظ أسيوط، على الاستماع لشرح مفصل من رئيس المركز للإطلاع على مراحل ومعدلات التنفيذ بالمشروع والتي تم تنفيذها حتى الآن، والذي يجرى إنشاؤه لاستيعاب كميات المخلفات البلدية الصلبة التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز الجنوبية الغربية من المحافظة .

وشدد على بذل المزيد من الجهد وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة المقررة نظراً لأهمية المشروع الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة ومجال التخلص الآمن الصحي من المخلفات بجانب تحقيق قيمة مضافة وزيادة إيرادات المحافظة .